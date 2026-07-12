israele a tel aviv manifestanti in piazza contro il governo

Sabato sera, centinaia di persone si sono radunate in piazza Habima a Tel Aviv per la manifestazione settimanale contro il governo israeliano. I partecipanti hanno espresso condanna per l’occupazione militare a Gaza e criticato le politiche del premier. La protesta si svolge regolarmente da settimane, attirando un numero crescente di manifestanti. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

Sabato sera centinaia di manifestanti hanno partecipato alla manifestazione settimanale contro il governo israeliano in piazza Habima a Tel Aviv. I dimostranti condannano l’occupazione militare a Gaza e le politiche del premier Benjamin Netanyahu. In piazza foto del vice primo ministro israeliano Yariv Levin e del ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, che la scorsa settimana hanno guidato la decisione della Knesset di non rispettare le sentenze della Corte Suprema in materia di televisione e radio. La riforma del settore radiotelevisivo proposta da Karhi prevede l’istituzione di una nuova autorità, oltre ad altre misure quali l’abolizione dei pacchetti televisivi di base, l’abolizione dell’esclusività delle trasmissioni sportive e l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la creazione di nuovi canali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Israele, proteste a Tel Aviv contro la guerra: dieci arresti

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