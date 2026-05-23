Tel Aviv centinaia in piazza contro il governo
Centinaia di persone si sono radunate in piazza Habima a Tel Aviv sabato, protestando contro il governo. La manifestazione è stata organizzata anche per chiedere una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. La polizia ha monitorato la protesta, senza segnalare incidenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. La richiesta di inchiesta riguarda le decisioni e le azioni delle autorità in quella data.
Centinaia di manifestanti si sono radunati sabato in piazza Habima a Tel Aviv per una manifestazione antigovernativa, chiedendo anche una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tel Aviv, protesta sotto la pioggia contro Netanyahu: chiesto un'inchiesta sul 7 ottobre.
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@GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto Restiamo in attesa per tutto il resto… grazie Donatella Cosco Vorremmo analogo comunicato anche per tutte le menzogne e le manipolazioni che continuamente vengono proposte nei vari mass-media co x.com
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