Tel Aviv centinaia in piazza contro il governo

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Centinaia di persone si sono radunate in piazza Habima a Tel Aviv sabato, protestando contro il governo. La manifestazione è stata organizzata anche per chiedere una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. La polizia ha monitorato la protesta, senza segnalare incidenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. La richiesta di inchiesta riguarda le decisioni e le azioni delle autorità in quella data.

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Centinaia di manifestanti si sono radunati sabato in piazza Habima a Tel Aviv per una manifestazione antigovernativa, chiedendo anche una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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