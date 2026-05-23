tel aviv centinaia in piazza contro il governo

Notizia in breve

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Habima a Tel Aviv sabato, protestando contro il governo. La manifestazione è stata organizzata anche per chiedere una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. La polizia ha monitorato la protesta, senza segnalare incidenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. La richiesta di inchiesta riguarda le decisioni e le azioni delle autorità in quella data.