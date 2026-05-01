Tel Aviv migliaia in piazza per il Primo Maggio contro la guerra e il governo israeliano

A Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate nel centro della città per celebrare il Primo Maggio. La manifestazione, organizzata da gruppi di sinistra, si è concentrata contro la guerra e le politiche del governo israeliano. La protesta ha coinvolto una vasta partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro dissenso nelle strade principali. La presenza dei manifestanti ha riempito le vie centrali, creando un contesto di forte presenza pubblica.

Una gran folla di manifestanti di sinistra si è riversata nelle strade del centro di Tel Aviv per una manifestazione del Primo Maggio contro la guerra e il governo israeliano. I partecipanti alla manifestazione portavano bandiere rosse e un ampio striscione con la scritta “Una nazione che occupa un’altra nazione non sarà mai libera”. Sono stati affrontati da un piccolo numero di contro-manifestanti che sventolavano bandiere israeliane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tel Aviv, migliaia in piazza per il Primo Maggio contro la guerra e il governo israeliano Notizie correlate Dieci arresti a Tel Aviv: migliaia in piazza Habima contro la guerra a Iran e HezbollahTel Aviv si accende oggi con una massiccia manifestazione contro la guerra a Iran e Hezbollah. Missili iraniani su Tel Aviv, il racconto del paramedico israeliano: “Auto in fiamme e caos tra i residenti”Il bilancio, ancora provvisorio, dell'attacco iraniano su un edificio residenziale nel centro di Tel Aviv è di una vittima e decine di feriti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tel Aviv, al via il People's Peace Summit: così israeliani e palestinesi scelgono di stare insieme per costruire la pace; Proteste contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv, i Verdi occupano Palazzo Marino: Sala peggio della destra; Tel Aviv, proteste sioniste contro Netanyahu; Cortei pro-Flotilla: migliaia in piazza per chiedere la liberazione degli attivisti. Tel Aviv, migliaia in piazza per il Primo Maggio contro la guerra e il governo israeliano(LaPresse) Una gran folla di manifestanti di sinistra si è riversata nelle strade del centro di Tel Aviv per una manifestazione del Primo ... stream24.ilsole24ore.com A Tel Aviv migliaia in piazza per chiedere un accordo sugli ostaggiL'altra faccia di Israele che dice no alla guerra. Migliaia di persone, 350 mila secondo gli organizzatori, sono scese in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu per fare pressione sul governo affinché ... ilmessaggero.it Il Fatto Quotidiano. . Da una parte il “trattenimento” da parte della Marina israeliana dei due portavoce della Flotilla, lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek e il brasiliano Thiago de Ávila: le autorità di Tel Aviv vuole interrogarli nello Stato - facebook.com facebook Deportati in Israele due membri della Flotilla. Sai Abu Keshek e Thiago Ávila non verranno rilasciati in Grecia. I militari di Tel Aviv che li porteranno in Israele dove subiranno interrogatori e, probabilmente, arresti. x.com