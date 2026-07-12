L'Iran ha lanciato un missile contro una nave cargo nel Golfo, dichiarando che il stretta di Hormuz è chiusa. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di raid nella regione. La riapertura del canale si interrompe, e le tensioni tra i due paesi si riaccendono dopo un breve periodo di relativa calma. La situazione nel Golfo torna a essere instabile, con le parti coinvolte che si confrontano nuovamente su questioni di sicurezza e controllo marittimo.

La tregua ormai è finita: tra Stati Uniti e Iran è nuovamente guerra. E Hormuz torna chiuso. Nastro riavvolto e ritorno alle forti tensioni dei mesi scorsi prima della firma di un accordo fragile, che tale si è rivelato. Dopo i raid dei giorni scorsi ordinati dal presidente Trump contro obiettivi militari di Teheran, nella notte la situazione è nuovamente degenerata e il rischio è che sia solo questione di ore che il Medio Oriente possa tornare a infiammarsi definitivamente. L'ennesima scintilla che ha provocato la terza ondata di attacchi americani nel giro di una settimana è un missile iraniano lanciato contro una nave mercantile portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello Stretto di Hormuz, la MV GFS Galaxy. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - L'Iran lancia un missile contro una nave cargo: «Hormuz è chiuso». Gli Usa rispondono con una nuova ondata di raid

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Iran Fires Missiles Across Middle East As Ships Hit In Gulf | Hormuz Crisis Deepens

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