Iran nuova escalation con Usa | Teheran colpisce una nave a Hormuz e chiude lo Stretto

L'Iran ha attaccato una nave nel Golfo di Hormuz e ha chiuso lo Stretto, segnando un'ulteriore escalation con gli Stati Uniti. La tensione tra le due parti si è intensificata, con minacce reciproche che aumentano il rischio di un conflitto più ampio. La crisi ha coinvolto la regione, mettendo a rischio la fragile tregua raggiunta nelle settimane precedenti. Nessuna delle parti ha ancora adottato misure di de-escalation.

La tregua tra Washington e Teheran vacilla ancora: nuove minacce reciproche alimentano il rischio di un conflitto ancora più ampio L’Irantorna al centro della crisi internazionale dopo unanuova e violenta escalation con gli Stati Unitiche rischia dicompromettere definitivamente la fragile treguaraggiunta nelle scorse settimane. Nella notte Teheran ha lanciatomissili e droni contro diversi Paesi del Golfo, mentreWashingtonha risposto con unamassiccia serie di bombardamenticontro obiettivi militari iraniani. Sullo sfondo resta anche lachiusura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. A commentare gli ultimi sviluppi è stato il capo del Pentagono,Pete Hegseth, che su X ha scritto: “L’Iran ha fatto una scelta sbagliata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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