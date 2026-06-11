Lo Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici del traffico mondiale, è stato chiuso alle navi dal comando militare iraniano, secondo quanto annunciato dalla televisione di Stato. La comunicazione precisa che qualsiasi nave che attraversi lo stretto sarà considerata un bersaglio. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle condizioni o le motivazioni ufficiali.

La televisione di Stato iraniana ha annunciato che il comando militare congiunto di Teheran ha dichiarato chiuso al traffico marittimo lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito, qualsiasi imbarcazione che tenterà di transitare nello stretto potrà essere presa di mira. L’annuncio arriva dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi, rivendicati dal Comando Centrale degli Stati Uniti come risposta a quella che Washington definisce un’aggressione iraniana. Nelle stesse ore sono state segnalate esplosioni nelle città meridionali di Bandar Abbas, Sirik e Minab. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Teheran chiude lo Stretto di Hormuz: "Qualsiasi nave sarà bersagliata"

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Se lIran Chiude lo Stretto di Hormuz il Mondo si Ferma: Petrolio, Guerra e Crisi Globale

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