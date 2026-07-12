Iran minacce a Meloni | la solidarietà dal mondo politico alla premier

Notizia in breve

Dopo la pubblicazione su un quotidiano iraniano di un articolo che menzionava il nome e la foto della premier tra i leader che “attenderebbero azioni”, il mondo politico ha espresso solidarietà alla stessa. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione, mentre le autorità italiane hanno monitorato la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali misure di sicurezza o indagini in corso.