Iran minacce a Meloni | la solidarietà dal mondo politico alla premier

Da ildifforme.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la pubblicazione su un quotidiano iraniano di un articolo che menzionava il nome e la foto della premier tra i leader che “attenderebbero azioni”, il mondo politico ha espresso solidarietà alla stessa. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione, mentre le autorità italiane hanno monitorato la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali misure di sicurezza o indagini in corso.

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Dopo la pubblicazione su un quotidiano iraniano del nome e della foto della presidente del Consiglio tra i leader che dovrebbero “attendersi la vendetta iraniana”, arrivano messaggi di sostegno La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le minacce diffuse da un quotidiano iraniano, che ha indicato la premier italiana tra le personalità europee destinatarie di una presunta “vendetta iraniana”. La vicenda ha suscitato una raffica di reazioni da parte di esponenti della maggioranza, che hanno espresso solidarietà alla presidente del Consiglio e condannato con fermezza ogni forma di intimidazione nei confronti delle istituzioni italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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