"Meloni prima della lista" e "Meloni appesa". Sono le due scritte comparse in un sottopasso di Campo di Marte e portate all’attenzione da consigliere di Fratelli d’Italia per il Quartiere 2, Simone Sollazzo. "Un episodio vergognoso – denuncia Sollazzo sui social – che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico. In democrazia si può criticare un Governo, contestare una maggioranza, combattere politicamente un avversario. Ciò che non si può fare è alimentare odio e minacce. Per questo provvederò a scrivere immediatamente al presidente del Quartiere e al sindaco di Firenze affinché la scritta venga rimossa quanto prima, ma anche perché arrivi una presa di posizione" senza "ambiguità su quanto accaduto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scritte e minacce a Meloni. Furia FdI: "È inaccettabile". Funaro: "Cancellate subito. Solidarietà alla premier"

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