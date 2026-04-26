Dopo l’incidente con gli spari avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza del presidente degli Stati Uniti, la premier italiana ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha condannato l’accaduto e ha espresso solidarietà a Trump, affermando che non c’è spazio per l’odio politico nelle democrazie. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione internazionale.

Dopo gli spari avvenuti durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca alla presenza del presidente degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna attraverso i social. Meloni ha poi ribadito un principio fondamentale: “Nessuna forma di odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie”. Ha inoltre aggiunto che il fanatismo non deve contaminare i luoghi del confronto libero e dell’informazione, evidenziando come la tutela del dialogo civile rappresenti un limite invalicabile contro ogni deriva estremista. L’episodio ha suscitato reazioni immediate da parte dei leader internazionali, che hanno espresso una condanna condivisa e senza ambiguità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni, solidarietà a Trump: “Nessuno spazio all’odio politico nelle democrazie”. Il post della premier

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