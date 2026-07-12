Iran la guerra in diretta | Teheran chiude Hormuz raid USA contro città del Bushehr Ghalibaf | Conseguenze se non mantenete la parola
Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e ha lanciato missili contro Emirati, Qatar e Bahrein. Fonti riferiscono di raid statunitensi in cinque città nella provincia di Bushehr. Il portavoce di un’alta carica iraniana ha avvertito delle conseguenze se non si rispetta l’accordo, mentre il governo iraniano ha annunciato la chiusura dello stretto strategico. Non sono stati confermati ufficialmente i raid statunitensi, ma diverse fonti riportano attacchi nella regione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, domenica 12 luglio: Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein, mentre secondo alcuni media ci sarebbero stati raid USA contro cinque città nella provincia Bushehr. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra
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