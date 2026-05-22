Iran la guerra in diretta | media | Teheran discute con Oman sistema tariffe per Hormuz Raid Idf in Libano | morti

Nelle ultime notizie provenienti dal Medio Oriente, si segnala che le autorità di Teheran stanno negoziando con il Sultanato dell'Oman un sistema di tariffe per lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano in Libano ha causato vittime tra i militanti. Sul fronte internazionale, si continuano i colloqui indiretti tra gli Stati Uniti e l'Iran, con la mediazione del Pakistan, per discutere delle tensioni in atto. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

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