Iran la guerra in diretta | media | Teheran discute con Oman sistema tariffe per Hormuz Raid Idf in Libano | morti
Nelle ultime notizie provenienti dal Medio Oriente, si segnala che le autorità di Teheran stanno negoziando con il Sultanato dell'Oman un sistema di tariffe per lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano in Libano ha causato vittime tra i militanti. Sul fronte internazionale, si continuano i colloqui indiretti tra gli Stati Uniti e l'Iran, con la mediazione del Pakistan, per discutere delle tensioni in atto. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, venerdì 22 maggio: proseguono i colloqui indiretti tra Washington e Teheran mediati dal Pakistan. L'Iran discute con l'Oman sistema tariffe per Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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