Iran la guerra in diretta | il cessate il fuoco è in terapia intensiva per Trump USA valutano nuovi raid su Teheran

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con i negoziati sul nucleare che sono falliti e la situazione che resta molto delicata. Il cessate il fuoco tra le parti viene descritto come in crisi, mentre le autorità americane valutano la possibilità di lanciare nuovi raid contro obiettivi a Teheran. La guerra tra i due paesi si svolge in un clima di alta tensione, con notizie che arrivano in tempo reale e aggiornamenti costanti.

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