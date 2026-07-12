Le autorità iraniane hanno annunciato di aver temporaneamente sospeso il traffico nello Stretto di Hormuz, in risposta a recenti attacchi attribuiti agli Stati Uniti. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno dichiarato che il traffico nel tratto di mare continua a fluire normalmente. La situazione ha generato tensioni tra le due parti, con dichiarazioni contrastanti sulla reale condizione dello stretto.

Le autorità iraniane hanno sottolineato ancora una volta che il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è temporaneamente sospeso, un'affermazione che contraddice quella degli Stati Uniti, i quali sostengono che il traffico "scorre normalmente". "A causa dei recenti movimenti illegali delle forze militari statunitensi nella regione, il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è attualmente impossibile" ha annunciato l'Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo. L'agenzia ha dichiarato che "non appena la stabilità e la calma saranno ripristinate, tutte le richieste saranno esaminate e i permessi necessari saranno rilasciati secondo il programma previsto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran blocca Hormuz dopo gli attacchi Usa: ma Washington svela il bluff sullo Stretto

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