Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è fermato quasi del tutto dopo due giorni di attacchi statunitensi contro l’Iran. I dati sul monitoraggio delle navi, diffusi da un’agenzia di informazione economica, indicano una sospensione totale o quasi delle operazioni marittime nella zona. La situazione si mantiene invariata dopo le azioni militari statunitensi, che hanno causato un’interruzione significativa delle rotte commerciali nell’area.

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si è interrotto quasi completamente dopo il secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi contro l’Iran, secondo i dati sul monitoraggio delle navi riportati dall’agenzia d’informazione economica «Bloomberg». Tra le imbarcazioni di grandi dimensioni, sono stati osservati in uscita dal Golfo soltanto una superpetroliera sottoposta a sanzioni statunitensi e una nave portacontainer battente bandiera iraniana. Nella giornata di ieri appena 14 navi cargo hanno attraversato lo stretto in entrambe le direzioni, il livello più basso dal memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran del 16 giugno. Nelle tre settimane successive all’accordo, la media era stata di 34 transiti giornalieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Nello stretto di Hormuz, il traffico marittimo è del tutto interrotto dopo i nuovi attacchi Usa all’Iran

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Stretto di Hormuz: Importanza Strategica, Ruolo nel Mercato del Petrolio e Tensioni Geopolitiche

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