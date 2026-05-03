Frase choc in Consiglio comunale contro l' assessora | Ti auguro di essere violentata da uno straniero

Durante la seduta del Consiglio comunale di Manfredonia tenutasi il 29 aprile, un episodio grave ha coinvolto l’assessora Maria Teresa Valente, alla quale sono state rivolte parole offensive da parte di alcuni cittadini presenti in aula. In particolare, si sarebbe sentito un commento offensivo e minaccioso nei suoi confronti, provocando sdegno e preoccupazione tra i presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali.