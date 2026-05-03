Manfredonia | all’assessora Ti auguro di essere violentata da uno straniero La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Otto consiglieri comunali di Manfredonia hanno denunciato di aver udito un’assessora usare un’espressione offensiva rivolta a una collega, augurandole di essere violentata da uno straniero. La frase, considerata grave, è stata riferita da più membri del consiglio durante un’assemblea pubblica. La vicenda sta attirando l’attenzione locale, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali azioni legali. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici e la cittadinanza.