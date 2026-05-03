Manfredonia | all’assessora Ti auguro di essere violentata da uno straniero La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali
Otto consiglieri comunali di Manfredonia hanno denunciato di aver udito un’assessora usare un’espressione offensiva rivolta a una collega, augurandole di essere violentata da uno straniero. La frase, considerata grave, è stata riferita da più membri del consiglio durante un’assemblea pubblica. La vicenda sta attirando l’attenzione locale, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali azioni legali. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici e la cittadinanza.
Otto rappresentanti in consiglio comunale di Manfredonia hanno riferito di avere sentito quelle parole. Sono rappresentanti di cinque gruppi politici: Innocenza Starace (Europa Verde), Maria D’Ambrosio (Con), Antonietta D’Anzeris e Sara Delle Rose (Progetto popolare); Michela Quitadamo (Molo 21); Cecilia Simone, Rita Valentino e Paola Leone (Pd). Le parole in questione, rivolte a Maria Teresa Valente, assessora comunale di Manfredonia: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero”. In aula consiliare il sindaco stava rivolgendo le comunicazioni sull’arrivo di persone al centro richiedenti asilo. La situazione ha alimentato un dibattito piuttosto teso, è stato necessario sospendere la seduta consiliare.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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