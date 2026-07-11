La brutta caduta di Marco Bezzecchi al GP Germania | esce dalle Q2 con il braccio sinistro al collo

Notizia in breve

Durante le qualifiche del GP Germania, Marco Bezzecchi è scivolato e caduto pesantemente in curva 7 durante la prima parte della Q2. Dopo l'impatto, il pilota è rientrato ai box con il braccio sinistro dolorante. La caduta ha interrotto le sue qualifiche, e si sono registrate evidenti ferite al braccio. Non sono stati forniti aggiornamenti immediati sulle sue condizioni.