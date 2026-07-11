La brutta caduta di Marco Bezzecchi al GP Germania | esce dalle Q2 con il braccio sinistro al collo
Durante le qualifiche del GP Germania, Marco Bezzecchi è scivolato e caduto pesantemente in curva 7 durante la prima parte della Q2. Dopo l'impatto, il pilota è rientrato ai box con il braccio sinistro dolorante. La caduta ha interrotto le sue qualifiche, e si sono registrate evidenti ferite al braccio. Non sono stati forniti aggiornamenti immediati sulle sue condizioni.
Nel corso della prima parte della Q2 al Sachsenring, Marco Bezzecchi ha subito una rovinosa caduta in curva 7 che lo ha costretto al rientro ai box, dolorante. Problemi al polso sinistro per il pilota Aprilia che aveva ottenuto l'8° tempo in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Brutta caduta per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP di Germania di MotoGP
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#MotoGP #GermanGP Brutta caduta di Marco Bezzecchi alla curva 7 nel corso del Q2. Si rialza con le proprie gambe fortunatamente, ma nell'ultimo periodo troppo cuore, troppo tutto. x.com
Ancora una brutta caduta per Marco Bezzecchi durante i primi giri in Q2 che subisce un duro colpo sulla schiena e poi rimane a terra nei pressi di curva 7 dove è scivolato facebook
Ladislav, il Maresciallo, ha condiviso la sua opinione sulla situazione con Marco Bezzecchi reddit
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