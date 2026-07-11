La brutta caduta di Marco Bezzecchi al GP Germania | esce dalle Q2 con il braccio sinistro al collo

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le qualifiche del GP Germania, Marco Bezzecchi è scivolato e caduto pesantemente in curva 7 durante la prima parte della Q2. Dopo l'impatto, il pilota è rientrato ai box con il braccio sinistro dolorante. La caduta ha interrotto le sue qualifiche, e si sono registrate evidenti ferite al braccio. Non sono stati forniti aggiornamenti immediati sulle sue condizioni.

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Nel corso della prima parte della Q2 al Sachsenring, Marco Bezzecchi ha subito una rovinosa caduta in curva 7 che lo ha costretto al rientro ai box, dolorante. Problemi al polso sinistro per il pilota Aprilia che aveva ottenuto l'8° tempo in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Brutta caduta per Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP di Germania di MotoGP

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