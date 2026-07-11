Durante le qualifiche del Gran Premio di Germania, il pilota dell'Aprilia è caduto, riportando una frattura alla clavicola sinistra. Ha scritto su Instagram di essere in un momento difficile, ma di essere più resistente, e ha annunciato che si farà curare e tornerà presto in pista. Nessun altro dettaglio sugli esami medici o sui tempi di recupero è stato fornito.

"È un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare. A presto". Così in un post sul proprio account Instagram, il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, caduto oggi in qualifica nel Gp di Germania che gli ho procurato la frattura della clavicola sinistra. Il post è accompagnato da una foto che lo ritrae con una foto in bianco e nero, a simboleggiare lo suo momento no. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - MotoGP, Bezzecchi: "Momento duro ma noi più duri, niente mi farà mollare"

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MotoGP, incidente Bezzecchi al GP Olanda, Aprilia: Marco ha molto dolore, ma muove gli arti

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