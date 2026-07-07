Mercato Inter ecco chi è il talento norvegese Malte Fismen! La sua carriera e i suoi numeri

Malte Fismen, nato il 6 aprile 2010, è un calciatore norvegese che si occupa di ruoli offensivi. Attualmente gioca per il club Åsane Fotball, che compete nella seconda divisione nazionale, la OBOS-ligaen. È considerato un talento emergente nel calcio norvegese, con una carriera che si sviluppa tra le fila di questa squadra. I suoi numeri e le sue prestazioni sono stati oggetto di attenzione nel settore giovanile e tra gli osservatori.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Malte Fismen, nato il 6 aprile 2010, è un calciatore norvegese che gioca come attaccante ed esterno offensivo per l’ Åsane Fotball, club della seconda divisione nazionale ( OBOS-ligaen ). Considerato uno dei profili futuribili più cristallini del calcio scandinavo, unisce una struttura fisica importante (alto 179 cm ) a un’eccellente rapidità palla al piede, doti che gli permettono di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo sia da ala sinistra che da punta centrale. La carriera: dalle giovanili alla firma tra i professionisti. I primi passi nel mondo del calcio agonistico avvengono nel Varegg, club giovanile in cui Fismen mette in mostra doti realizzative fuori dal comune per la sua fascia d’età. 🔗 Leggi su Internews24.com

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