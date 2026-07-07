L'Inter è interessata a Malte Fismen, talento norvegese classe 2010, e si prepara a sfidare il Como per portarlo in rosa. La società nerazzurra segue da vicino il giovane, che rappresenta uno degli obiettivi nel mercato dei giovani. Dopo aver investito in Norvegia lo scorso anno, il club continua a monitorare le prestazioni del giocatore. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma Fismen è al centro delle attenzioni del club.

di Alberto Petrosilli Malte Fismen. L’ Inter continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti e, dopo gli investimenti effettuati la scorsa estate in Norvegia, avrebbe individuato un nuovo prospetto da seguire. Secondo quanto riferisce TV2, il club nerazzurro è interessato a Malte Fismen, esterno offensivo classe 2010 considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio scandinavo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La Norvegia sta vivendo una fase di grande crescita calcistica, sia a livello di club sia di settore giovanile, e l’Inter sembra intenzionata a proseguire la propria strategia di scouting nel Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, occhi sul talento norvegese Malte Fismen: sfida al Como per il gioiello classe 2010

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