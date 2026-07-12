Inter in bilico il colpo Khalaili | il piano B costa 35 milioni | CM

L'Inter sta valutando un piano B da 35 milioni di euro nel caso in cui il trasferimento di Anan Khalaili non si concretizzi. La trattativa con il laterale israeliano è in fase di definizione, con una giornata decisiva prevista per lunedì. Se l’accordo con Khalaili dovesse fallire, il club nerazzurro ha già individuato alternative per rinforzare il settore. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi sul fronte del trasferimento.

Il club nerazzurro col fiato sospeso per il trasferimento del laterale israeliano: lunedì giornata decisiva. Le possibili alternative se sfumasse Khalaili Inter in ansia per il trasferimento in nerazzurro di Anan Khalaili. Resta in sospeso il tesseramento del laterale israeliano, che domani mattina si sottoporrà a nuovi esami dopo i problemi riscontrati al CONI. Anan Khalaili, colpo in bilico per l’Inter – Foto Calciomercato.it Khalaili venerdì non ha ottenuto il via libera per l’idoneità sportiva e nelle prossime ore svolgerà ulteriori approfondimenti. La normativa per giocare a livello agonistico in Italia è molto stringente e saranno i medici del CONI ad avere l’ultima parola sulle condizioni di Khalaili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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