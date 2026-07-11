Inter col fiato sospeso | salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CM
L'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter non è stato ancora ufficializzato, nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche e sia arrivato a Milano ieri. La società non ha comunicato l'accordo e il trasferimento resta in sospeso. La trattativa sembra aver subito un rallentamento, lasciando in attesa i tifosi e gli addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in merito alla conclusione dell'affare.
Il club nerazzurro non ha a ancora ufficializzato l’ingaggio del laterale israeliano, sbarcato ieri a Milano e che aveva sostenuto le visite mediche. Gli ultimi aggiornamenti Colpo di scena nel trasferimento di Anan Khalaili all’Inter. Rimane in bilico infatti l’ingaggio del laterale israeliano da parte del club nerazzurro. Anan Khalaili per le visite mediche al CONI – Foto Calciomercato.it Come raccolto da Calciomercato.it, non c’è stato il via libera da parte del CONI dopo le visite svolte dal giocatore per ottenere idoneità sportiva. Serviranno ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Khalaili, che per questioni di privacy non possono ovviamente essere specificate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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