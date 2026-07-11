Inter col fiato sospeso | salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CM

Notizia in breve

L'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter non è stato ancora ufficializzato, nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche e sia arrivato a Milano ieri. La società non ha comunicato l'accordo e il trasferimento resta in sospeso. La trattativa sembra aver subito un rallentamento, lasciando in attesa i tifosi e gli addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in merito alla conclusione dell'affare.