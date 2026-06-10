Alternativa di spessore per il dopo Dumfries | perché Guela Doué è un profilo da tenere in forte considerazione

Doué, esterno dello Strasburgo, si presenta come una valida alternativa dopo Dumfries. Con un’età giovane, il suo ruolo sulla fascia destra è confermato da buone prestazioni. Le sue cifre sono più accessibili rispetto a quelle di altri profili più noti, rendendolo un’opzione da valutare attentamente per le prossime mosse di mercato. La sua crescita nel campionato francese lo rende un nome da seguire con attenzione.

di Lorenzo Vezzaro L’esterno dello Strasburgo Doué rappresenta un’opzione di prospettiva ideale per la fascia destra, a cifre più accessibili rispetto a Palestra. Il calciomercato dell’Inter per quanto riguarda la corsia laterale destra dovrà presto fare i conti con la gestione del dopo Denzel Dumfries, ormai promesso sposo del Real Madrid. Se per arrivare a Marco Palestra l’ Atalanta continua a sparare altissimo chiedendo una cifra vicina ai 55 milioni di euro, nel panorama internazionale spicca un profilo di assoluto spessore che la dirigenza nerazzurra farebbe bene a tenere in forte considerazione come opzione d’oro per il futuro: si tratta di Guéla Doué. 🔗 Leggi su Internews24.com

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