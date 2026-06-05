Guéla Doué, classe 2022, ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria della Costa d'Avorio contro la Francia, che si sono qualificati come vice campioni del mondo. Un anno fa, era stato preferito a Estupinan in alcune scelte, ma ora Doué si distingue per le sue prestazioni in campo.

Assist e rete di Doué. Ma ha vinto la Costa d'Avorio. Perché il Doué giusto, stavolta, stava dall'altra parte e non con la Francia. È il destino di Guela, fratello maggiore del più noto Desiré, un tempo obiettivo del Milan, e decisivo nell'amichevole contro i Bleus, vinta dagli ivoriani a Nantes (1-2). Il tutto dopo aver cantato anche l'inno francese. Guela gioca nello Strasburgo, ma come il doppio campione d'Europa è nato ad Angers, nel 2002, da madre francese e padre ivoriano, ed è soprattutto cresciuto calcisticamente nell'accademia del Rennes. Dove ha debuttato nel 2022 e insieme al fratellino, di tre anni più giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, ti ricordi Guéla Doué? Un anno fa gli si preferì Estupinan, ora batte da solo la Francia

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