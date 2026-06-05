Milan ti ricordi Guéla Doué? Un anno fa gli si preferì Estupinan ora batte da solo la Francia

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Guéla Doué, classe 2022, ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria della Costa d'Avorio contro la Francia, che si sono qualificati come vice campioni del mondo. Un anno fa, era stato preferito a Estupinan in alcune scelte, ma ora Doué si distingue per le sue prestazioni in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Assist e rete di Doué. Ma ha vinto la Costa d'Avorio. Perché il Doué giusto, stavolta, stava dall'altra parte e non con la Francia. È il destino di Guela, fratello maggiore del più noto Desiré, un tempo obiettivo del Milan, e decisivo nell'amichevole contro i Bleus, vinta dagli ivoriani a Nantes (1-2). Il tutto dopo aver cantato anche l'inno francese. Guela gioca nello Strasburgo, ma come il doppio campione d'Europa è nato ad Angers, nel 2002, da madre francese e padre ivoriano, ed è soprattutto cresciuto calcisticamente nell'accademia del Rennes. Dove ha debuttato nel 2022 e insieme al fratellino, di tre anni più giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan ti ricordi gu233la dou233 un anno fa gli si prefer236 estupinan ora batte da solo la francia
© Gazzetta.it - Milan, ti ricordi Guéla Doué? Un anno fa gli si preferì Estupinan, ora batte da solo la Francia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Faked Dating a Poor Driver to Escape Marriage—Until He Turned Out to Be Her Billionaire Fiancé!

Video She Faked Dating a Poor Driver to Escape Marriage—Until He Turned Out to Be Her Billionaire Fiancé!

Notizie e thread social correlati

Christian, ti ricordi la vittoria del 2006? Ora siamo bravi solo a cucinare gli spaghettiNel 2006, un grande evento sportivo vide protagonista una nazionale che conquistò il titolo mondiale in Germania.

FC 26, GUÉLA DOUÉ TOTS MO: IL NUOVO GIGANTE DIFENSIVO DELLA LIGUE 1EA Sports ha annunciato la nuova SBC dedicata a Guéla Doué, il giocatore della Ligue 1 con valutazione di 92 OVR nella versione TOTS Menzioni d’Onore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web