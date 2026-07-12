Dopo la partita tra Inghilterra e Norvegia a Miami, Bellingham ha commentato criticamente la preparazione inglese, definendola “sciatta”, mentre l’allenatore ha risposto che il centrocampista potrebbe non conoscere bene la Norvegia. La discussione è scoppiata subito dopo il match, che ha visto la squadra britannica ottenere una vittoria difficile. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali e la polemica si è concentrata sui commenti di Bellingham e le risposte del tecnico.

La polemica che non ti aspetti nasce nella pancia dell’Hard Rock Stadium di Miami, pochi minuti dopo la sofferta vittoria dell’Inghilterra contro la Norvegia. Nelle prime dichiarazioni Thomas Tuchel fa emergere una certa insoddisfazione per la prestazione della squadra: “Siamo stati fortunati. Ci siamo complicati la vita in modo incredibile, il risultato è fantastico, ma non sono contento della prova. Abbiamo giocato in modo sciatto e prevedibile, commettendo molti errori tecnici”. Tuchel ha chiuso sottolineando che “non c’è alcuna disconnessione tra me e la squadra. Amo profondamente i miei calciatori, ma possiamo giocare molto meglio”. Jude Bellingham non l’ha presa benissimo: “Forse Tuchel non sa cosa significhi giocare contro Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Inghilterra sciatta", "Forse il ct non conosce la Norvegia": chi ha ragione tra Bellingham e Tuchel

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