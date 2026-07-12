Durante la partita tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali, il gol di Bellingham non è stato annullato. La decisione dell’arbitro si è basata su un’interpretazione delle regole che ha confermato la validità della rete. Non sono stati ravvisati elementi di infrazione o fallo che potessero giustificare l’annullamento. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, ma ufficialmente la rete è stata convalidata senza modifiche.

Il calcio dei Mondiali è da sempre il palcoscenico in cui ogni episodio può trasformarsi in storia: una giocata geniale, un errore arbitrale, una decisione destinata a dividere tifosi e addetti ai lavori. Ma nell’epoca del calcio moderno, dove ogni dettaglio viene analizzato attraverso immagini ad alta definizione, sensori e sistemi tecnologici sempre più sofisticati, anche un singolo rimbalzo può aprire un caso internazionale. La sfida tra Inghilterra e Norvegia, valida per i quarti di finale della competizione, ha regalato proprio uno di quei momenti destinati a far discutere. In un torneo in cui la tecnologia dovrebbe garantire maggiore... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Inghilterra-Norvegia, perché il gol di Bellingham non è stato annullato: il motivo

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Hasil Norwegia Vs Inggris 1-2: Jude Bellingham Borong 2 Gol, Three Lions ke Semifinal

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Norvegia - Inghilterra reddit

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