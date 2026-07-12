In Florida, all’Hard Rock Stadium di Miami, si è disputato il quarto di finale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Norvegia. La partita si è svolta regolarmente alle 23 ora italiana, dopo che era stato evitato un rinvio a causa di un rischio fulmini. Durante il match, l’attaccante inglese ha segnato una doppietta che si è rivelata decisiva. Sono stati pubblicati i video con i gol del match.

A Miami, Inghilterra e Norvegia si sono affrontate in uno dei quarti di finale del Mondiale 2026. La cronaca e gli highlights del match Svanito il pericolo rinvio per il rischio fulmini, Inghilterra e Norvegia sono scese regolarmente in campo alle 23 ora italiana all’Hard Rock Stadium di Miami. – calciomercato.it (foto Ansa) L’inizio di partita non è stato certo entusiasmante. Nella prima mezzora non succede nulla poi al 36? la Norvegia passa in vantaggio con Schjelderup. Il tiro cross dell’esterno norvegese assume una traiettoria imprendibile per Pickford cui non resta che protestare insieme ai compagni per un possibile contatto falloso in avvio di azione tra Berg e Kane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Highlights Inghilterra-Norvegia, doppietta di Bellingham decisiva: video gol del match

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