Haaland fa tremare il Mondiale Bellingham trascina l’Inghilterra | Norvegia ai quarti contro i Tre Leoni

Notizia in breve

Al Mondiale 2026, la Norvegia ha eliminato il Brasile negli ottavi di finale, mentre l’Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, nonostante una lunga fase in inferiorità numerica. La partita tra le due nazionali si giocherà ai quarti di finale, creando un match di grande interesse. Haaland ha segnato in questa fase del torneo, mentre Bellingham ha guidato la squadra inglese.