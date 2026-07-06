Haaland fa tremare il Mondiale Bellingham trascina l’Inghilterra | Norvegia ai quarti contro i Tre Leoni
Al Mondiale 2026, la Norvegia ha eliminato il Brasile negli ottavi di finale, mentre l’Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, nonostante una lunga fase in inferiorità numerica. La partita tra le due nazionali si giocherà ai quarti di finale, creando un match di grande interesse. Haaland ha segnato in questa fase del torneo, mentre Bellingham ha guidato la squadra inglese.
Il Mondiale 2026 regala due ottavi di finale ad alta tensione edefinisce un quarto da grande fascino: Norvegia-Inghilterra. La nazionale di Solbakken firma l’impresa eliminando il Brasile di Ancelotti, mentre i Tre Leoni di Tuchel superano il Messico in una partita sofferta, giocata per larga parte in inferiorità numerica e chiusa sul 3-2. Il Brasile saluta il Mondiale dopo il 2-1 subito contro la Norvegia, che si conferma la bestia nera della Seleçao. La Nazionale di Carlo Ancelotti può recriminare per il rigore fallito da Bruno Guimaraes nel primo tempo e per diverse occasioni non concretizzate, con Nyland decisivo su Martinelli, Vinicius e Ryan. 🔗 Leggi su Sportface.it
Why does Erling Haaland never seem to mind Jude Bellingham initiating physical affection
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