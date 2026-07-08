Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio e Argentina-Svizzera | il tabellone aggiornato

Notizia in breve

Il Mondiale 2026 è la prima edizione con 48 squadre, rispetto alle 32 delle precedenti. L’aumento ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi e ha introdotto un turno aggiuntivo a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale. Dopo le partite tra Francia e Marocco, Norvegia e Inghilterra, Spagna e Belgio, e Argentina e Svizzera, il tabellone si è aggiornato con questi incontri.