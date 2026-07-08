Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio e Argentina-Svizzera | il tabellone aggiornato
Il Mondiale 2026 è la prima edizione con 48 squadre, rispetto alle 32 delle precedenti. L’aumento ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi e ha introdotto un turno aggiuntivo a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale. Dopo le partite tra Francia e Marocco, Norvegia e Inghilterra, Spagna e Belgio, e Argentina e Svizzera, il tabellone si è aggiornato con questi incontri.
Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., Ottavo 1: PARAGUAY-FRANCIA 0-1Ottavo 2: CANADA-MAROCCO 0-3Ottavo 3: PORTOGALLO-SPAGNA 0-1Ottavo 4: USA-BELGIO 1-4Ottavo 5: BRASILE-NORVEGIA 1-2Ottavo 6: MESSICO-INGHILTERRA... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
FIFA World Cup 2026 | France, Morocco in the Quarter Finals | Big Round of 16 Matches | N18G
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Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra, Spagna-Belgio: il tabellone aggiornatoNel Mondiale 2026, per la prima volta si sono disputati i sedicesimi di finale, grazie all'espansione a 48 squadre.
Tabellone incroci: super Spagna-Portogallo, Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra primi quartiIl Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti.
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Scozia, Brasile e Marocco ancora, 28 anni dopo. Ho gestito il gruppo 5.000 volte. reddit
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