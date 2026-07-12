L'Inghilterra e l'Argentina si sfideranno in semifinale ai Mondiali di calcio. La partita sarà tra Harry Kane e Leo Messi. Nei quarti di finale, l’Inghilterra ha battuto una squadra europea, mentre l’Argentina ha eliminato un’altra formazione sudamericana. Norvegia e Svizzera sono state eliminate negli ottavi. La semifinale si giocherà tra le due nazionali, senza altre squadre coinvolte.

La seconda semifinale dei Mondiali di calcio vedrà in campo l'Inghilterra di Harry Kane contro l'Argentina di Leo Messi. Nei quarti entrambe le nazionali hanno superato ai supplementari i rispettivi avversari: gli inglesi a Miami sono andati in svantaggio contro la Norvegia (gol di Schjelderup al 36') ma grazie a Bellingham hanno prima trovato il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo e poi la rete del definitivo 2-1 in avvio del primo tempo supplementare. Nell'altro match giocato nella notte, a Kansas City, l'Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera. A segno per i sudamericani Mac Allister (10'), Julian Alvarez (112') e Lautaro Martinez (121'). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inghilterra e Argentina in semifinale: fuori Norvegia e Svizzera

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