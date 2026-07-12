Alle 3 si svolge il quarto di finale tra Argentina e Svizzera al Kansas City Stadium. Tra i giocatori presenti ci sono Akanji ed Embolo, mentre in campo ci sono anche Messi. La vincente di questa partita accederà alla semifinale contro l’Inghilterra.

Lionel Messi fa il suo ingresso al Kansas City Stadium dove si giocherà l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. In palio la semifinale con l'Inghilterra. (4-4-2) E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez. CT Scaloni. (4-2-3-1) Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Rieder, Ndoye; Embolo. CT Yakin. (4-1-3-2) E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. CT Scaloni. (4-2-3-1) Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xakha; Sow, Rieder, Nodye; Embolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 3 Argentina-Svizzera: ci sono Akanji ed Embolo tra Messi e la semifinale con l'Inghilterra

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