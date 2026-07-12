Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nel primo pomeriggio di domenica nello stabilimento Remat Italia, situato nella zona industriale di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. L’incendio ha generato una grande nube nera visibile a distanza di diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di domenica all’interno dello stabilimento Remat Italia nella zona industriale di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Le fiamme hanno interessato l’impianto dedicato al trattamento e al riciclo dei rifiuti urbani, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. Imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere il rogo e a impedire che le fiamme raggiungessero i campi e le altre aree circostanti. A supporto delle operazioni sono arrivati anche gli specialisti Nbc (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), chiamati a operare per la possibile presenza di materiali plastici e altri rifiuti potenzialmente pericolosi coinvolti nell’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno nello stabilimento rifiuti: maxi incendio e nube nera visibile per chilometri

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