Un incendio di grandi dimensioni ha interessato un capannone nella periferia di Striano, dove erano stoccati materiali elettrici e idraulici. L’incendio si è sviluppato il 7 luglio e ha prodotto una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Decine di vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire le operazioni di sicurezza.

Il rogo è divampato il 7 luglio in un deposito di materiale elettrico e idraulico. Decine di vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. STRIANO – Un incendio di enormi proporzioni ha devastato un capannone adibito al deposito di materiale elettrico e idraulico nella periferia di Striano. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di martedì 7 luglio 2026, poco dopo le 13:20, all’interno di una struttura situata in via Rivolta, in prossimità del confine con San Valentino Torio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il deposito e interessato la copertura dell’edificio, alimentate dai materiali presenti all’interno. In pochi minuti una gigantesca colonna di fumo nero e denso si è innalzata sopra l’intera zona, oscurando il cielo e suscitando forte preoccupazione tra residenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Striano, maxi incendio in un capannone: nube nera visibile a chilometri

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Spaventoso incendio in un capannone industriale, fumo visibile a chilometri

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