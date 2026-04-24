Fiamme nello stabilimento | nube nera visibile dall' Appia

Un incendio si è sviluppato nello stabilimento dell’Agrindustria Alimentare Assopaf lungo la via Appia al km 166, nella zona di Lamia. Le fiamme hanno causato la produzione di una densa nube nera che è visibile da diverse zone circostanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le operazioni di gestione dell’emergenza.

E ‘divampato un incendio presso l’Agrindustria Alimentare Assopaf in via Appia al km 166 in località Lamia. Lo stabilimento si occupa di produzione di pomodori.Il rogo ha interessato un capannone, danneggiandolo. Gli operai hanno dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate L'inferno di fuoco visto dal drone: nube nera e fiamme altissime nello stabilimentoLe immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di... Raccordo Terni-Orte, autocarro in fiamme e nube di fumo visibile a distanzaUn incendio si è sviluppato da un autocarro lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo (direzione Terni). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio nello stabilimento BYD a Shenzhen: fiamme e fumo nero sulla città, nessuna vittima; Incendio alla Adler Evo rientrato: lunedì si torna in fabbrica; Canton Ticino, cento evacuati per una dispersione di ammoniaca al confine con l’Italia. L'inferno di fuoco visto dal drone: nube nera e fiamme altissime nello stabilimentoLe immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di Meldola. Una colonna di fumo nero, densa e impenetr ... forlitoday.it Ex Ilva Taranto, nube nera nell’area industriale: segnalato un incendio durante lavori su una tubazione del gas/ videoEx Ilva Taranto, nube nera nel pomeriggio durante lavori di manutenzione. Segnalato incendio nell’area tra GRF e CET. pugliapress.org Incendio sulla statale Appia: fiamme in uno stabilimento industriale tra Cellole e Sessa Aurunca. Ilmattino.it facebook Edificio e auto in fiamme ad Alba Adriatica, salve quattro persone x.com