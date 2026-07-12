Un ex dirigente del calcio tedesco ha criticato duramente il presidente FIFA, definendolo il più indegno di sempre, in relazione al caso Balogun e alle recenti vicende legate a Trump. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, dove sono state pronunciate parole forti contro la gestione della FIFA e le decisioni prese in relazione alla vicenda. Non sono stati forniti dettagli specifici sui fatti, ma il commento riflette un giudizio negativo sulla figura attuale alla guida dell'organizzazione.

Le parole più dure sul caso Balogun arrivano dalla Germania. In una lunga intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, Theo Zwanziger, ex presidente della Federcalcio tedesca, definisce Gianni Infantino “il presidente FIFA più indegno di tutti i tempi”, reo di aver perso ogni legame con la base “ con la sua smisurata ricerca del business, i biglietti a prezzi esorbitanti e la complicità con i potenti del mondo”. Il caso Trump-Balogun: «Andava respinto subito». Il punto, per Zwanziger, è la telefonata con cui Donald Trump ha spinto per la revoca del cartellino rosso a Folarin Balogun, poi effettivamente cancellata dalla “commissione disciplinare indipendente”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Infantino è il presidente FIFA più indegno di sempre”: l’ex numero uno del calcio tedesco lo demolisce sul caso Trump-Balogun

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