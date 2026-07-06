Infantino ha affermato che gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e funzionano in autonomia. Ha anche dichiarato di confrontarsi regolarmente con l'ex presidente degli Stati Uniti. Le sue parole sono arrivate circa un’ora e mezza dopo un altro intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti. La dichiarazione si concentra sulla credibilità e l’integrità delle istituzioni della FIFA.

“Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in autonomia “. Prima il silenzio, poi – a distanza di meno di due ore dalle parole di Donald Trump – ecco la prima uscita ufficiale di Gianni Infantino sullo scandalo che ha riguardato Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti a cui è stata revocata la squalifica dopo l’espulsione nel match tra Usa e Bosnia – Erzegovina. Lo ha fatto con una nota sul sito della Fifa: “ Ho letto i commenti pubblici riguardo alla decisione del Comitato di Disciplina indipendente della FIFA relativa alla squalifica di Folarin Balogun, e vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Balogun, Infantino parla di credibilità e integrità: “Gli organi Fifa sono indipendenti e operano in autonomia. Con Trump mi confronto sempre”

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Caso Balogun, Trump telefona e Infantino compromette la Fifa.

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