Infantino Trump e il caso Balogun | gli eurodeputati contro il presidente FIFA

Un gruppo di eurodeputati ha inviato una lettera alle federazioni calcistiche dell’Unione Europea, chiedendo di avviare un’indagine riguardo a presunti comportamenti del presidente della FIFA. La richiesta si basa su questioni legate a un caso specifico, senza fornire dettagli ulteriori. La lettera invita le federazioni a agire per fare chiarezza sulla situazione. Finora, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o risposte ufficiali da parte delle federazioni o delle istituzioni coinvolte.

Un gruppo di eurodeputati ha scritto una lettera indirizzata alle federazioni calcistiche dell’Ue in cui le esortano a “chiedere un’indagine volta ad accertare se il presidente della FIFA Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata inflitta a seguito del cartellino rosso mostrato al calciatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni esercitate dall’amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione”. La lettera. I firmatari sottolineano che “le norme statutarie e il codice etico della FIFA forniscono una base molto chiara affinché le federazioni affiliate possano intervenire e richiedere un’indagine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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