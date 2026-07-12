Le forze dell'ordine stanno indagando su un sondaggio condotto da un ex politico, che avrebbe avuto come scopo il coinvolgimento di un giornalista in politica. Secondo i pubblici ministeri, le motivazioni dietro questa operazione potrebbero essere legate a questioni di denaro o a motivazioni di carriera. Nel corso delle indagini, si stanno analizzando anche le transazioni finanziarie e i possibili interessi personali di chi avrebbe promosso il sondaggio. Parallelamente, proseguono le indagini sui meccanismi finanziari legati ai crediti di carbonio e alle emissioni di bonus ambientali.

ROMA - Mentre la politica continua a dividersi su Report, gli investigatori dell’antimafia si dedicano alle mangrovie: ovvero ai complessi meccanismi finanziari che regolano il Carbon credit, l’emissione sul mercato di bonus governativi per le imprese convertite all’ambiente che acquistino quote di foreste locali. Tutto diventa importante per cercare un possibile movente e dunque ci si concentra sull’ultimo business dell’imprenditore Valter Lavitola legato alle nuove politiche ambientali e ai Paesi in via di sviluppo. Come il Camerun, che da settimane ospita il factotum Gomes Clesio Tavares, dipendente della Cefalù srl e distaccato nell’abitazione dello stesso Lavitola. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Indagine sul sondaggio di Lavitola per lanciare Ranucci in politica. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizione

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