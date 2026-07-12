Le indagini sul caso Ranucci si concentrano sul sondaggio commissionato da Lavitola, volto a favorire un ingresso del conduttore in politica. I pubblici ministeri ipotizzano due possibili motivazioni: interessi economici e ambizioni personali. Nel frattempo, le autorità investigative dell’antimafia stanno esaminando le operazioni legate ai crediti di carbonio, valutando i meccanismi finanziari che regolano le emissioni di bonus governativi destinati alle imprese che acquistano quote di foreste locali per scopi ambientali.

ROMA - Mentre la politica continua a dividersi su Report, gli investigatori dell’antimafia si dedicano alle mangrovie: ovvero ai complessi meccanismi finanziari che regolano il Carbon credit, l’emissione sul mercato di bonus governativi per le imprese convertite all’ambiente che acquistino quote di foreste locali. Tutto diventa importante per cercare un possibile movente e dunque ci si concentra sull’ultimo business dell’imprenditore Valter Lavitola legato alle nuove politiche ambientali e ai Paesi in via di sviluppo. Come il Camerun, che da settimane ospita il factotum Gomes Clesio Tavares, dipendente della Cefalù srl e distaccato nell’abitazione dello stesso Lavitola. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, si indaga sul sondaggio di Lavitola per lanciare il conduttore in politica. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizione

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