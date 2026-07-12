Incontri individuali con i genitori | cosa sapere su obblighi e organizzazione

Gli insegnanti sono tenuti a svolgere incontri individuali con i genitori, secondo quanto previsto dal contratto collettivo. La loro organizzazione deve rispettare regole specifiche stabilite dagli accordi sindacali. Questi incontri rappresentano un obbligo professionale, ma le modalità di svolgimento, i tempi e le modalità di comunicazione sono definite da norme contrattuali. Non ci sono indicazioni su frequenza o durata, se non quelle stabilite dagli accordi contrattuali e dalle disposizioni interne delle scuole.

Gli incontri individuali con i genitori rappresentano un dovere professionale per i docenti, ma la loro gestione è vincolata a regole precise stabilite dalla contrattazione collettiva. Essi non possono essere imposti senza un appuntamento concordato, garantendo la piena compatibilità con l'orario di servizio e distinguendo nettamente i colloqui singoli da quelli collegiali.Il quadro normativo dei colloqui individualiIl Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), all'articolo 44, include i rapporti individuali con le famiglie tra le attività funzionali all’insegnamento. Questa previsione ha lo scopo di assicurare una comunicazione costante e trasparente sull'andamento didattico e disciplinare degli alunni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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