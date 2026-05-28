Riunioni e incontri collegiali | differenze di obblighi tra docenti in part-time e insegnanti con molte classi

Un docente in part-time ha meno obblighi collegiali rispetto a un insegnante con nove o più classi. La normativa prevede che i docenti a tempo parziale partecipino alle riunioni e incontri collegiali in misura proporzionale all’orario lavorativo. Al contrario, gli insegnanti con molte classi sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni previste, indipendentemente dall’orario. La differenza si manifesta nella quantità di incontri a cui sono chiamati a prendere parte.

Vi è una netta differenza tra gli obblighi collegiali di un docente in part-time e quelli dei colleghi titolari in 9 o più classi. Se per questi ultimi il tetto delle 40 ore dei Consigli di Classe è invalicabile, l’Ordinanza di Cassazione 73202019 stabilisce che i docenti in part-time devono presenziare a tutti i Collegi dei Docenti senza alcuna riduzione proporzionale delle ore. Un nostro lettore ci ha posto questa domanda: “Sono un docente in part time su sostegno. Il mio Dirigente Scolastico sostiene che devo partecipare a tutte le attività collegiali dell’anno scolastico. Tuttavia, molti colleghi con nove e più classi (come i docenti di religione) presentano già a inizio anno il loro personale adattamento al Piano delle Attività. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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