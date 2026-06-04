Scuola ok ddl Valditara | divieti e nuovi obblighi per i genitori

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il disegno di legge approvato introduce divieti e nuovi obblighi per i genitori nelle scuole secondarie. Viene stabilito che i docenti e il personale ATA dovranno organizzare attività alternative, anche con il coinvolgimento dei genitori, per garantire una gestione più controllata dei contenuti. Le norme prevedono inoltre restrizioni e nuove responsabilità per le famiglie, con l’obiettivo di regolamentare meglio l’accesso e la partecipazione alle attività scolastiche.

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Come cambierà la gestione dei contenuti nelle scuole secondarie?. Quali attività alternative dovranno organizzare docenti e personale ATA?. Perché le associazioni denunciano un rischio per la salute pubblica?. Chi dovrà gestire il nuovo carico burocratico degli obblighi scolastici?.? In Breve Senato approva con 78 voti favorevoli e 38 contrari il nuovo provvedimento.. Scuole secondarie richiedono consenso scritto con comunicazione anticipata di 7 giorni.. Monica Pasquino e la fondazione Una Nessuna Centomila criticano la misura.. Osservatorio Nudm registra 19 femminicidi nel corso del 2026 fino all'8 maggio.. Il Senato approva il ddl Valditara: nuove regole e divieti sull’educazione sessuale nelle scuole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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