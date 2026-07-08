?Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada | conducente morto sul colpo

Un conducente di scooter è morto sul colpo dopo aver perso il controllo del veicolo e uscito di strada lungo la strada provinciale 56 a Precenicco, nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio.

PRECENICCO (UDINE) - Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, lungo la strada provinciale 56, a Precenicco. Fatale l'impatto: l'uomo ha perso la vita a causa del violento scontro. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale della Comunità Riviera Friulana. I primi rilievi escludono il coinvolgimento di altri veicoli. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Maiori, perde il controllo della moto e finisce fuori strada. Intervento Vigili del Fuoco

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