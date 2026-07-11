Un motociclista di 49 anni ha perso il controllo della moto e è caduto, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì a Castelseprio, in provincia di Varese. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta è al vaglio delle forze dell’ordine.

È uscito di strada sulla sua auto ed è morto sul colpo. Nessun altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì a Castelseprio, paese in provincia di Varese, che ha visto la morte di un uomo di 49 anni originario di Castiglione Olona. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.20 in via Provinciale del Tenore, una strada di collegamento fra i paesi immersi nell'area verde «Rile-Tenore-Olona». Sul posto sono stati attivati i soccorsi arrivati con un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese e due automediche, ma per l’uomo alla guida non c’era più nulla da fare: sono in coso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno per comprendere le cause dell’incidente che come dinamica ha l’uscita di strada autonoma del veicolo, senza coinvolgere altre macchine. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente a Castelseprio, motociclista perde il controllo ed esce di strada: morto sul colpo a 49 anni

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