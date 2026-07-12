Due piloti sono deceduti durante una gara sul circuito di Brno in Repubblica Ceca. L’incidente si è verificato durante una competizione del campionato motociclistico Alpe Adria. Le vittime sono stati trasportate in ospedale, ma non ce l’hanno fatta. La gara è stata immediatamente interrotta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti sono morti in seguito a un grave incidente avvenuto durante una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. Le vittime sono l’austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il romeno Adrian Rus, 43 anni. Secondo quanto ricostruito, Steinmayr si era fermato sulla pista per un problema tecnico poco dopo la partenza, venendo centrato da Rus. Incidente sul circuito di Brno Il grave incidente è avvenuto nella giornata di sabato 11 luglio nel circuito di Brno, in Repubblica Ceca. La tragedia si è consumata durante una prova della categoria Superstock 1000Superbike del campionato motociclistico Alpe Adria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente in moto sul circuito di Brno, morti durante la gara i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus

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The Brno Circuit Tragedy: Philipp Steinmayr and Adrian Rus Fatal Accident

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Tragedia al Brno, morti due piloti: Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Il grave incidente in moto durante la garaDue piloti sono morti in un incidente durante una gara di motociclismo al circuito di Brno, in Repubblica Ceca.

Morti due piloti sul circuito di Brno: sono l'austriaco Philipp Steinmayr e il romeno Adrian Rus, terribile incidente in partenzaDue piloti sono deceduti durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike al circuito di Brno, in Repubblica Ceca.

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