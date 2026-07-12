Incidente ferroviario ad Andria Mattarella in città a dieci anni dalla strage
Il 12 luglio 2016 si è verificato un incidente ferroviario tra Andria e Corato, causando 23 vittime e 51 feriti. A dieci anni dall’evento, il presidente della Repubblica si trova in Puglia per partecipare a una cerimonia commemorativa. La visita si svolge nel rispetto della ricorrenza, senza ulteriori dettagli su eventi o interventi specifici.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Puglia per partecipare alla cerimonia del decennale dell’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite. Ad accogliere il Capo dello Stato, presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, che ha ringraziato Mattarella affermando che “la sua presenza è una carezza umana per questa comunità, per questa Regione”. “È proprio questa l’intenzione”, ha replicato Mattarella, esprimendo “ solidarietà e vicinanza per tutta la cittadinanza ”. Il presidente ha salutato i familiari delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto, e i sindaci di altri Comuni pugliesi presenti ad Andria. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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06 GIUGNO 2026 - ANDRIA: STRAGE DEI TRENI, MATTARELLA IN CITTÀ IL 12 LUGLIO PER IL DECENNALE
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