Incidente ferroviario ad Andria Mattarella in città a dieci anni dalla strage

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 12 luglio 2016 si è verificato un incidente ferroviario tra Andria e Corato, causando 23 vittime e 51 feriti. A dieci anni dall’evento, il presidente della Repubblica si trova in Puglia per partecipare a una cerimonia commemorativa. La visita si svolge nel rispetto della ricorrenza, senza ulteriori dettagli su eventi o interventi specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Puglia per partecipare alla cerimonia del decennale dell’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite. Ad accogliere il Capo dello Stato, presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, che ha ringraziato Mattarella affermando che “la sua presenza è una carezza umana per questa comunità, per questa Regione”. “È proprio questa l’intenzione”, ha replicato Mattarella, esprimendo “ solidarietà e vicinanza per tutta la cittadinanza ”. Il presidente ha salutato i familiari delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto, e i sindaci di altri Comuni pugliesi presenti ad Andria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

incidente ferroviario ad andria mattarella in citt224 a dieci anni dalla strage
© Lapresse.it - Incidente ferroviario ad Andria, Mattarella in città a dieci anni dalla strage
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

06 GIUGNO 2026 - ANDRIA: STRAGE DEI TRENI, MATTARELLA IN CITTÀ IL 12 LUGLIO PER IL DECENNALE

Video 06 GIUGNO 2026 - ANDRIA: STRAGE DEI TRENI, MATTARELLA IN CITTÀ IL 12 LUGLIO PER IL DECENNALE

Notizie e thread social correlati

Andria-Corato: dieci anni fa il disastro ferroviario, 23 morti. Mattarella oggi alla commemorazione Lo scontro fra due treni sul binario unicoIl 12 luglio 2016, un treno partito da Andria verso Corato e un altro da Corato verso Andria si sono scontrati su un binario unico.

Mattarella ad Andria, decennale strage ferroviaria: il ricordo delle 23 vittimeIl presidente della Repubblica ha partecipato a Andria alla commemorazione del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, che provocò 23...

Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; Dieci anni dalla strage dei treni sulla Andria-Corato: il presidente Mattarella in Puglia per ricordare le 23 vittime; Mattarella ad Andria nel decennale della strage: il Paese si ferma per ricordare le 23 vittime; Strage ferroviaria Andria-Corato, la figlia di una delle vittime diserta il decennale: Stanchi di essere presi in giro.

incidente ferroviario ad andriaDieci anni fa l’incidente ferroviario sulla Andria-Corato, Mattarella alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime / VideoIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ad Andria alla cerimonia in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato ... italpress.com

incidente ferroviario ad andriaMattarella partecipa al 10mo anniversario dello scontro ferroviario di AndriaANDRIA (ITALPRESS) - Il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato ad Andria alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’incidente ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web