Mattarella ad Andria decennale strage ferroviaria | il ricordo delle 23 vittime
Il presidente della Repubblica ha partecipato a Andria alla commemorazione del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, che provocò 23 vittime. La comunità locale ricorda ancora quell’evento come uno dei momenti più tragici della storia ferroviaria recente del paese. La cerimonia si è svolta nel giorno dedicato al ricordo, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La commemorazione ha mantenuto vivo il ricordo delle persone coinvolte, dieci anni dopo la tragedia.
Il presidente della Repubblica partecipa alla commemorazione della tragedia del 12 luglio 2016, mentre il ricordo delle vittime resta vivo nella comunità pugliese Mattarellaritorna adAndrianel giorno dedicato al ricordo,dieci anni dopouna delle più gravi tragedie ferroviarie della storia recente italiana. Oggi il Presidente della Repubblica prende parte alla cerimonia organizzata percommemorare le 23 vittime del 12 luglio 2016, quandodue treni si scontraronofrontalmente sullatratta Andria-Corato. Questo disastro provocò anche51 feritie lasciò un segno profondo in tutta la comunità pugliese. Alla commemorazione prevista inpiazza Bersaglieri... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria: ricordo delle 23 vittime
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Temi più discussi: Cerimonia del 12 luglio, decennale del disastro ferroviario alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella; Mattarella ad Andria nel decennale della strage: il Paese si ferma per ricordare le 23 vittime; Scontro treni, Mattarella atteso ad Andria per la cerimonia del decennale; Strage dei treni, il Presidente Mattarella ad Andria per il decennale.
Scontro treni, Mattarella atteso ad Andria per la cerimonia del decennale. Ci saranno anche i familiari delle 23 vittime e i superstiti #ANSA x.com
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