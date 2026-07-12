Mattarella ad Andria decennale strage ferroviaria | il ricordo delle 23 vittime

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha partecipato a Andria alla commemorazione del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, che provocò 23 vittime. La comunità locale ricorda ancora quell’evento come uno dei momenti più tragici della storia ferroviaria recente del paese. La cerimonia si è svolta nel giorno dedicato al ricordo, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La commemorazione ha mantenuto vivo il ricordo delle persone coinvolte, dieci anni dopo la tragedia.