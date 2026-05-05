Incendio Monte Faeta il bilancio finale | 660 ettari in fumo 3500 persone evacuate e nessun ferito

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, coinvolgendo un’area di circa 660 ettari. Durante le operazioni di emergenza sono state evacuate circa 3.500 persone, senza che si registrassero feriti. Le autorità locali hanno espresso gratitudine verso l’organizzazione antincendi boschivi per il lavoro svolto durante l’intervento, che ha coinvolto le province di Pisa e Lucca. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

Il presidente Giani, l’assessore Marras e il sottosegretario Dika esprimono un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione Antincendi boschivi per l’impegno straordinario dimostrato in occasione del grave incendio che ha interessato il Monte Faeta tra le province di Pisa e Lucca.Sono stati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio boschivo in Toscana, in fiamme 700 ettari sul Monte Faeta. Evacuate oltre 3500 personeUn incendio boschivo sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione circa 3500 persone. Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul monte Faeta, indagati due giardinieri. FOTO; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; L’incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa, ora è sotto controllo. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Incendio Monte Faeta, ora è allerta arancione per il maltempoUn'allerta arancione per rischio idrogeologico, a causa dei temporali attesi domani, è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale toscana limitatamente alle zone interessate d ... ansa.it L’incendio sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa, così come quello nell’area di Massarosa, è stato domato. Ora si apre una fase altrettanto delicata: quella delle bonifiche e della messa in sicurezza del territorio. Il rogo ha interessato un’area vasta, con un perimetr - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni per più di tremila persone. In fiamme 800 ettari di bosco x.com