Incendio sul Monte Faeta | case evacuate ad Asciano 250 ettari in fumo

Da pisatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, un incendio si è verificato sul Monte Faeta, coinvolgendo il versante lucchese e successivamente anche quello pisano. Le fiamme hanno interessato circa 250 ettari di terreno, costringendo le autorità a evacuare alcune case nella zona di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per contenere il fuoco e proteggere le abitazioni.

E' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino a raggiungere anche il lato pisano, interessando in particolare la zona di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Il rogo infatti, spinto dal.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa.

Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo.

monte faeta incendio sul monte faetaIncendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it

monte faeta incendio sul monte faetaAncora in fiamme il Monte Faeta: evacuazioni nel Pisano e LuccheseProseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, operazioni fortemente complicate dal ... gonews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.