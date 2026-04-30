Incendio sul Monte Faeta | case evacuate ad Asciano 250 ettari in fumo

Martedì 28 aprile, un incendio si è verificato sul Monte Faeta, coinvolgendo il versante lucchese e successivamente anche quello pisano. Le fiamme hanno interessato circa 250 ettari di terreno, costringendo le autorità a evacuare alcune case nella zona di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per contenere il fuoco e proteggere le abitazioni.

E' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino a raggiungere anche il lato pisano, interessando in particolare la zona di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Il rogo infatti, spinto dal.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Ancora in fiamme il Monte Faeta: evacuazioni nel Pisano e LuccheseProseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, operazioni fortemente complicate dal ... gonews.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta (Lucca) in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Evacuate oltre cento case x.com