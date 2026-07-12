Incendio alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri una nube nera avvolge tutta la zona

Da video.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, un'azienda che si occupa di recupero e gestione della raccolta differenziata di plastica, metalli, carta e cartone. Sul posto sono state osservate alte fiamme e una colonna di fumo nero che si estende sull'intera zona. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell'incendio o eventuali feriti. Le autorità stanno intervenendo per domare le fiamme e valutare i danni.

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Una nube nera e fiamme altissime alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, una azienda che gestisce e recupera la raccolta differenziata (plastica, metalli, carta e cartone). La nube nera sta avvolgendo le case mentre il vento forte sta alimentando le fiamme, rendendo lâ??aria irrespirabile per diversi chilometri.Lo stabilimento Ã¨ gestito da Lucio Migliorelli, ex presidente della Saf (SocietÃ Ambiente Frosinone) di Colfelice e profondo conoscitore del ciclo dei rifiuti.Lâ??incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha interessato lâ??intera zona industriale provocando disagi ai residenti.Nel frattempo la popolazione Ã¨ stata invitata a non uscire di casa. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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