Un incendio si è sviluppato alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, un'azienda che si occupa di recupero e gestione della raccolta differenziata di plastica, metalli, carta e cartone. Sul posto sono state osservate alte fiamme e una colonna di fumo nero che si estende sull'intera zona. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell'incendio o eventuali feriti. Le autorità stanno intervenendo per domare le fiamme e valutare i danni.

Una nube nera e fiamme altissime alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, una azienda che gestisce e recupera la raccolta differenziata (plastica, metalli, carta e cartone). La nube nera sta avvolgendo le case mentre il vento forte sta alimentando le fiamme, rendendo lâ??aria irrespirabile per diversi chilometri.Lo stabilimento Ã¨ gestito da Lucio Migliorelli, ex presidente della Saf (SocietÃ Ambiente Frosinone) di Colfelice e profondo conoscitore del ciclo dei rifiuti.Lâ??incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha interessato lâ??intera zona industriale provocando disagi ai residenti.Nel frattempo la popolazione Ã¨ stata invitata a non uscire di casa. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Incendio alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, una nube nera avvolge tutta la zona

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